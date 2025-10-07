Трамп ответил на вопрос о Tomahawk для Украины: почти принял решение

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk, сказал, что "в определенной степени" принял решение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп также отметил, что сначала хотел бы узнать, для чего будут использовать Tomahawk.

"Да, я уже в определенной степени принял решение ... Я думаю, что хочу узнать, что они с ними будут делать. Да. Вы знаете, куда их будут посылать? Думаю, я должен задать этот вопрос", – сказал он.

Трамп также добавил, что хочет "поставить определенные вопросы" и подчеркнул, что не ищет эскалации.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в прошлом месяце, что Вашингтон рассматривает запрос Украины на получение Tomahawk большой дальности, которые могут нанести удар вглубь России, включая Москву, хотя неясно, было ли принято окончательное решение.

Недавно хозяин Кремля Владимир Путин предупредил, что решение США поставить Украине ракеты Tomahawk большой дальности для ударов по глубине России разрушит отношения Москвы с Вашингтоном.

Между тем один американский чиновник и три других источника сообщили Reuters, что желание администрации Трампа отправить в Украину ракеты большой дальности Tomahawk может оказаться неосуществимым, поскольку текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей.