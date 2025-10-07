Україна та Литва посилять співпрацю для захисту критичної інфраструктури

Україна та Литва підписали меморандум про посилення співпраці у сфері захисту критичної інфраструктури.

Про це у вівторок повідомила Державна служба спеціального зв’язку України, пише "Європейська правда".

Документ підписали голова служби держспецзв’язку та захисту інформації України Олександр Потій та головний радник урядового офісу Литви Відмантас Каладінскас.

Документ передбачає обмін досвідом у сфері планування захисту критичної інфраструктури та проведення спільних семінарів і тренінгів для обміну найкращими практиками захисту об’єктів критичної інфраструктури;

Крім того, Литва надасть підтримку Україні у вдосконаленні законодавства щодо захисту критичної інфраструктури, зокрема через впровадження сучасних міжнародних стандартів і вимог Директиви ЄС 2022/2557 від 14 грудня 2022 року.

Сторони підкреслили важливість такої співпраці, особливо в умовах війни, та запевнили у підтримці у межах підписаного документа.

Нагадаємо, 6 жовтня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене перебувала з візитом в Україні.

В ході візиту вона, зокрема, оголосила про нову ініціативу із допомоги та реабілітації раніше викрадених Росією українських дітей, яких згодом повернули на батьківщину.