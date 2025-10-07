Украина и Литва усилят сотрудничество для защиты критической инфраструктуры

Украина и Литва подписали меморандум об усилении сотрудничества в сфере защиты критической инфраструктуры.

Об этом во вторник сообщила Государственная служба специальной связи Украины, пишет "Европейская правда".

Документ подписали председатель службы госспецсвязи и защиты информации Украины Александр Потий и главный советник правительственного офиса Литвы Видмантас Каладинскас.

Документ предусматривает обмен опытом в сфере планирования защиты критической инфраструктуры и проведение совместных семинаров и тренингов для обмена лучшими практиками защиты объектов критической инфраструктуры;

Кроме того, Литва окажет поддержку Украине в совершенствовании законодательства по защите критической инфраструктуры, в частности через внедрение современных международных стандартов и требований Директивы ЕС 2022/2557 от 14 декабря 2022 года.

Стороны подчеркнули важность такого сотрудничества, особенно в условиях войны, и заверили в поддержке в рамках подписанного документа.

Напомним, 6 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене находилась с визитом в Украине.

В ходе визита она, в частности, объявила о новой инициативе по помощи и реабилитации ранее похищенных Россией украинских детей, которых впоследствии вернули на родину.