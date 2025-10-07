Колишній прем’єр Макрона закликав його піти у відставку через політичну кризу

Колишній прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп у вівторок заявив, що президент Емманюель Макрон має піти у відставку до завершення свого терміну через поглиблення політичної кризи в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Філіпп очолював уряд Макрона з 2017 по 2020 рік. Тепер він заявив, що його колишній шеф має "оголосити про проведення дострокових президентських виборів", щойно Франція ухвалить бюджет на наступний рік.

"Я не закликаю до негайної та різкої відставки... але президент має проявити ініціативу", – сказав Філіпп в ефірі французького радіо RTL.

Філіпп раніше оголосив про намір балотуватися на наступних президентських виборах, і згідно з опитуваннями, він може вийти до другого туру та зустрітися там із кандидатом від ультраправого "Національного об’єднання".

Якщо Макрон подасть у відставку зараз, нові президентські вибори мають відбутися протягом 20–35 днів. Його чинний термін завершується у першій половині 2027 року.

За словами одного центристського політика, який побажав залишитися анонімним, Філіпп стикається з дедалі більшим тиском усередині власної партії Horizons ("Горизонти"), створеної у 2021 році, що співпрацює з Макроном. Декілька його союзників закликали Філіпа скористатися моментом і чітко дистанціюватися від президента.

Заяви Філіпа стали черговим свідченням того, що союзники Макрона з політичного центру поступово залишають його після того, як прем’єр Себастьєн Лекорню та його двоє попередників, Франсуа Байру й Мішель Барньє, втратили посади, намагаючись домогтися схвалення парламентом скорочення видатків на мільярди євро для збалансування бюджету Франції.

Інший колишній прем’єр Макрона, Габріель Атталь – нинішній керівник президентської партії – заявив, що він "більше не розуміє" рішень Макрона, й звинуватив його у прагненні "втриматися при владі", попри поразку на дострокових парламентських виборах, які сам президент і ініціював торік.

Зранку в понеділок стало відомо, що Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про відставку.

Після прийняття відставки Лекорню Макрон усе ж попросив його продовжити переговори з іншими політичними силами до середи в надії досягти домовленості щодо формування уряду.

Згідно з опитуванням авторитетної служби Elabe, оприлюдненим у понеділок, 51% французів вважають, що відставка Макрона допоможе знизити політичну напругу в країні, 26% – що це лише погіршить ситуацію, а 23% не мають визначеної думки.

