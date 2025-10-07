Бывший премьер Макрона призвал его уйти в отставку из-за политического кризиса

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник заявил, что президент Эмманюэль Макрон должен уйти в отставку до завершения своего срока из-за углубления политического кризиса в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Филипп возглавлял правительство Макрона с 2017 по 2020 год. Теперь он заявил, что его бывший шеф должен "объявить о проведении досрочных президентских выборов", как только Франция примет бюджет на следующий год.

"Я не призываю к немедленной и резкой отставке... но президент должен проявить инициативу", – сказал Филипп в эфире французского радио RTL.

Филипп ранее объявил о намерении баллотироваться на следующих президентских выборах, и согласно опросам, он может выйти во второй тур и встретиться там с кандидатом от ультраправого "Национального объединения".

Если Макрон подаст в отставку сейчас, новые президентские выборы должны состояться в течение 20-35 дней. Его действующий срок завершается в первой половине 2027 года.

По словам одного центристского политика, пожелавшего остаться анонимным, Филипп сталкивается со все большим давлением внутри собственной партии Horizons ("Горизонты"), созданной в 2021 году, сотрудничающей с Макроном. Несколько его союзников призвали Филиппа воспользоваться моментом и четко дистанцироваться от президента.

Заявления Филиппа стали очередным свидетельством того, что союзники Макрона из политического центра постепенно покидают его после того, как премьер Себастьен Лекорню и его двое предшественников, Франсуа Байру и Мишель Барнье, потеряли должности, пытаясь добиться одобрения парламентом сокращения расходов на миллиарды евро для сбалансирования бюджета Франции.

Другой бывший премьер Макрона, Габриэль Атталь – нынешний руководитель президентской партии – заявил, что он "больше не понимает" решений Макрона, и обвинил его в стремлении "удержаться у власти", несмотря на поражение на досрочных парламентских выборах, которые сам президент и инициировал в прошлом году.

Утром в понедельник стало известно, что Лекорню подал президенту Эмманюэлю Макрону заявление об отставке.

После принятия отставки Лекорню Макрон все же попросил его продолжить переговоры с другими политическими силами до среды в надежде достичь договоренности по формированию правительства.

Согласно опросу авторитетной службы Elabe, обнародованному в понедельник, 51% французов считают, что отставка Макрона поможет снизить политическое напряжение в стране, 26% – что это лишь ухудшит ситуацию, а 23% не имеют определенного мнения.

Читайте также: 14 часов на свержение правительства. Как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.