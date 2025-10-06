Макрон дав премʼєру Франції, який іде у відставку, два дні на пошук "стабільності"

Президент Франції Емманюель Макрон попросив главу уряду Себастьєна Лекорню, який у понеділок оголосив про відставку, протягом наступних двох днів визначити "платформу дій і стабільності".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Лекорню провів зустріч з французьким президентом у понеділок після його несподіваної заяви про відставку з посади глави уряду Франції.

"Президент Республіки доручив пану Себастьєну Лекорню, прем'єр-міністру, який пішов у відставку, відповідальному за поточні справи, провести до середи ввечері остаточні переговори з метою визначення платформи дій та стабільності для країни", – повідомив Єлисейський палац.

Зранку в понеділок стало відомо, що Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про відставку.

Він провів на посаді рекордно короткі 27 днів, а його уряд – менше доби.

Лдер французьких ультраправих Жордан Барделла вимагає розпустити парламент та оголосити дострокові вибори.

