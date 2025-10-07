Италия предлогает перемирие во всех войнах на время Олимпийских игр в феврале

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во вторник заявил, что Италия призывает к перемирию во всех войнах на время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале на севере Италии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

На полях 12-й конференции "Италия – Латинская Америка и Карибский бассейн" в Риме Таяни сказал, что "мы должны быть чемпионами мира".

"Мы поддерживаем американский план по Газе и, как сказал Папа Лев, никогда не следует терять надежду на мир. Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. В контексте Олимпийских игр Милан-Кортина мы подаем в Организацию Объединенных Наций предложение об Олимпийском перемирии для всех войн – в частности в Украине и на Ближнем Востоке", – заявил Таяни.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 26 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Украина вместе с США предложили России полное, безусловное перемирие как минимальный шаг, чтобы уменьшить страдания гражданского населения и открыть пространство для мирных переговоров.

Однако Россия отказалась принять это предложение, аргументируя это тем, что хочет, чтобы был достигнут "долгосрочный мир".

Россия также представила меморандум с требованиями, среди которых – вывод украинских войск из оккупированных регионов и прекращение западной помощи Украине как условия для перемирия. Украина такие условия назвала неприемлемыми.