В центре Мадрида частично обвалилось здание, есть раненые

Новости — Вторник, 7 октября 2025, 15:18 — Уляна Кричковская

В Мадриде частично обвалилось здание неподалеку от королевского театра, в результате чего пострадали люди.

Об этом пишет El Mundo, передает "Европейская правда".

В полдень во вторник, 7 октября, здание неподалеку от королевского театра частично обвалилось, в результате чего один человек получил серьезные травмы, а еще двое – легкие.

Как отмечается, пятиэтажное здание находилось на реконструкции. На месте происшествия уже работают одиннадцать пожарных бригад, а также службы экстренной помощи. 

Пока неизвестно, есть ли пропавшие без вести, хотя пожарная служба обратилась за помощью к кинологическим поисковым командам для поиска возможных жертв. Городская полиция также прибыла на место происшествия с дронами.

Летом в Испании горела Большая мечеть Кордовы, в результате чего в историческом здании получили повреждения крыши двух часовен, а также стены.

Испания инциденты
