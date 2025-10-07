В центре Мадрида частично обвалилось здание, есть раненые

В Мадриде частично обвалилось здание неподалеку от королевского театра, в результате чего пострадали люди.

В полдень во вторник, 7 октября, здание неподалеку от королевского театра частично обвалилось, в результате чего один человек получил серьезные травмы, а еще двое – легкие.

Как отмечается, пятиэтажное здание находилось на реконструкции. На месте происшествия уже работают одиннадцать пожарных бригад, а также службы экстренной помощи.

Se derrumba un edificio en el centro de Madrid, al lado de Ópera



Hay al menos dos personas graves. Se desconoce si hay desaparecidos, aunque los Bomberos han solicitado la ayuda de guías caninos para la búsqueda de posibles víctimas pic.twitter.com/4nKgsOMk7H – EL MUNDO (@elmundoes) October 7, 2025

Пока неизвестно, есть ли пропавшие без вести, хотя пожарная служба обратилась за помощью к кинологическим поисковым командам для поиска возможных жертв. Городская полиция также прибыла на место происшествия с дронами.

🔴 ÚLTIMA HORA | Tres heridos y varios desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madridhttps://t.co/WFxEwpdxZt pic.twitter.com/z9dNiYFPFs – Vozpópuli (@voz_populi) October 7, 2025

