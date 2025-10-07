ЗМІ: у Німеччині новообраний мер міста поранена внаслідок нападу з ножем
Новини — Вівторок, 7 жовтня 2025, 15:30 —
Новообраного мера німецького містечка Гердеке на заході країни знайшли з тяжкими ножовими пораненнями.
Про це повідомляють низка ЗМІ, серед яких Spiegel, пише "Європейська правда".
Представницю СДПН Іріс Штальцер, яку обрали мером Гердеке на нещодавніх місцевих виборах, знайшли з тяжкими пораненнями.
За словами джерел у правоохоронних органах, 57-річна очільниця міста отримала численні ножові поранення.
Пізніше журналістам офіційно підтвердили у поліції, що жінку виявили поблизу її домівки о 12:40. Їй надали першу невідкладну допомогу на місці і забрали до лікарні. Про обставини нападу і нападника наразі нічого невідомо.
Речник поліції підтвердив, що у місті триває масштабна операція поліції, але не повідомив ніяких деталей.
Канцлер Фрідріх Мерц назвав напад огидним та висловив сподівання на швидке розслідування.
"Ми боїмося за життя обраної мера Іріс Штальцер і сподіваємося на її відновлення. Мої думки з її родиною і близькими", – написав він.
Штальцер перемогла на виборах мера Гердеке, де проживає близько 22 500 мешканців, півтора тижня тому з результатом 52,2%.
Нагадаємо, у Британії затримали шість осіб у зв’язку з терактом біля синагоги у Манчестері.
У Чехії розслідують напад з ножем на керівника розвідуправління армії.