ЗМІ: у Німеччині новообраний мер міста поранена внаслідок нападу з ножем

Новообраного мера німецького містечка Гердеке на заході країни знайшли з тяжкими ножовими пораненнями.

Про це повідомляють низка ЗМІ, серед яких Spiegel, пише "Європейська правда".

Представницю СДПН Іріс Штальцер, яку обрали мером Гердеке на нещодавніх місцевих виборах, знайшли з тяжкими пораненнями.

За словами джерел у правоохоронних органах, 57-річна очільниця міста отримала численні ножові поранення.

Пізніше журналістам офіційно підтвердили у поліції, що жінку виявили поблизу її домівки о 12:40. Їй надали першу невідкладну допомогу на місці і забрали до лікарні. Про обставини нападу і нападника наразі нічого невідомо.

Речник поліції підтвердив, що у місті триває масштабна операція поліції, але не повідомив ніяких деталей.

Alex Talash / dpa

Канцлер Фрідріх Мерц назвав напад огидним та висловив сподівання на швидке розслідування.

"Ми боїмося за життя обраної мера Іріс Штальцер і сподіваємося на її відновлення. Мої думки з її родиною і близькими", – написав він.

Штальцер перемогла на виборах мера Гердеке, де проживає близько 22 500 мешканців, півтора тижня тому з результатом 52,2%.

