СМИ: в Германии новоизбранный мэр города ранена в результате нападения с ножом

Новоизбранного мэра немецкого городка Гердеке на западе страны нашли с тяжелыми ножевыми ранениями.

Об этом сообщают ряд СМИ, среди которых Spiegel, пишет "Европейская правда".

Представительницу СДПГ Ирис Штальцер, которую избрали мэром Гердеке на недавних местных выборах, нашли с тяжелыми ранениями.

По словам источников в правоохранительных органах, 57-летняя глава города получила многочисленные ножевые ранения.

Позже журналистам официально подтвердили в полиции, что женщину обнаружили возле ее дома в 12:40. Ей оказали первую неотложную помощь на месте и забрали в больницу. Об обстоятельствах нападения и нападавшем пока ничего неизвестно.

Представитель полиции подтвердил, что в городе продолжается масштабная операция полиции, но не сообщил никаких деталей.

Alex Talash / dpa

Канцлер Фридрих Мерц выразил надежду на быстрое расследование.

"Мы боимся за жизнь избранного мэра Ирис Штальцер и надеемся на ее полное выздоровление. Мои мысли с ее семьей и близкими", – написал он.

Штальцер победила на выборах мэра Гердеке, где проживает около 22 500 жителей, полторы недели назад с результатом 52,2%.

