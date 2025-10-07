Полиция Британии провела крупнейшую операцию против краж телефонов

Лондонская полиция разбила преступную группировку, которую подозревают в контрабанде 40 тысяч похищенных мобильных телефонов в Китай.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, полиция разбила эту банду в рамках крупнейшей на сегодняшний день операции против краж телефонов, в результате которой за последние две недели были арестованы 46 человек.

По данным полиции, эта банда может быть причастна к около 40% всех краж телефонов в Лондоне, где, как и в других крупных городах мира, в последние годы наблюдается резкий рост количества похищенных устройств, что объясняется прибыльностью международного рынка и скоростью побега на электровелосипедах.

Правоохранители рассказали, что расследование началось в прошлом году, когда на складе вблизи лондонского аэропорта Хитроу была обнаружена коробка с почти тысячей iPhone, которые готовились к отправке в Гонконг.

По данным полиции, группа специально выбирала продукты Apple из-за их прибыльности за рубежом, обнаружив, что за каждый смартфон Apple им платили до $403,02, а в Китае их можно было продать за $5 тысяч.

"Это крупнейшая операция по борьбе с кражами и ограблениями мобильных телефонов в Великобритании", – сказал командир полиции Эндрю Фезерстоун.

Как отмечается, три десятка арестов было осуществлено, когда полицейские выследили банды, которые грабили курьерские фургоны, доставлявшие новый iPhone 17, а двое мужчин в возрасте 30 лет были арестованы по подозрению в отмывании денег после того, как в телефонном магазине на севере Лондона было найдено 40 тысяч фунтов наличными.

Также напомним, что правительство британского премьера Кира Стармера обвинили в срыве расследования дела о китайском шпионаже против политиков в Вестминстере, чтобы защитить коммерческие и дипломатические отношения с Пекином.

В середине сентября стало известно, что в Британии сняли обвинения с двух подозреваемых в шпионаже для Китая.

Кристофера Кэша и Кристофера Берри, которым 30 и 33 года соответственно, обвинили в нарушении Закона о государственной тайне путем предоставления информации или документов, которые могли быть "полезными для врага".