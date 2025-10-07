Європарламент підтвердив відмову знімати імунітет з лідерів угорської опозиції

Європейський парламент на пленарному засіданні у вівторок ухвалив рішення не позбавляти на вимогу влади Угорщини імунітету Петера Мадяра та Клару Добрев – лідерів угорських опозиційних партій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Депутати Європарламенту своїм рішенням прийняли рекомендації комітету з юридичних питань, який рекомендував не підтримувати запит Будапешта про зняття імунітету з Мадяра та Добрев.

Це рішення не стосується визначення вини чи невинуватості депутатів Європарламенту у справах, порушених проти них.

Нагадаємо, угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном просив Європарламент зняти імунітет з Мадяра, аби він міг постати перед судом за такими звинуваченнями, як "крадіжка" мобільного телефона в нічному клубі та наклеп на члена партії влади Угорщини "Фідес".

Це вже була третя спроба позбавити Мадяра імунітету депутата Європарламенту.

Проти Клари Добрев, лідерки угорської опозиційної "Демократичної коаліції", позивалася сестра експрезидента Угорщини Яноша Адера через нібито наклеп.

Петер Мадяр, який очолює найбільшу опозиційну партію Угорщини "Тиса", є найсерйознішим викликом для Орбана. На цьому тлі угорська влада розпочала масштабну кампанію проти нього.

Колишній учасник політичного кола Орбана, Мадяр очолює партію, що має шанси вперше з 2010 року перемогти "Фідес" на парламентських виборах, які відбудуться навесні 2026-го.