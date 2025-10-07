Европарламент подтвердил отказ снимать иммунитет с лидеров венгерской оппозиции

Европейский парламент на пленарном заседании во вторник принял решение не лишать по требованию властей Венгрии иммунитета Петера Мадяра и Клару Добрев – лидеров венгерских оппозиционных партий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Депутаты Европарламента своим решением приняли рекомендации комитета по юридическим вопросам, который рекомендовал не поддерживать запрос Будапешта о снятии иммунитета с Мадяра и Добрев.

Это решение не касается определения вины или невиновности депутатов Европарламента по делам, возбужденным против них.

Напомним, венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном просил Европарламент снять иммунитет с Мадяра, чтобы он мог предстать перед судом по таким обвинениям, как "кража" мобильного телефона в ночном клубе и клевета на члена партии власти Венгрии "Фидес".

Это уже была третья попытка лишить Мадяра иммунитета депутата Европарламента.

Против Клары Добрев, лидера венгерской оппозиционной "Демократической коалиции", подала в суд сестра экс-президента Венгрии Яноша Адера из-за якобы клеветы.

Петер Мадяр, возглавляющий крупнейшую оппозиционную партию Венгрии "Тиса", является самым серьезным вызовом для Орбана. На этом фоне венгерские власти начали масштабную кампанию против него.

Бывший участник политического круга Орбана, Мадяр возглавляет партию, которая имеет шансы впервые с 2010 года победить "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся весной 2026-го.