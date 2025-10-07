Французькі ліві партії вимагають від Макрона призначити прем'єра з їхніх лав

Представники лівих партій у парламенті Франції, блок яких на попередніх виборах став переможцем, вимагають від президента Емманюеля Макрона "нарешті призначити" прем’єра з їхніх лав.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Соціалістична партія, "Зелені" і комуністи після ранкової зустрічі з майже експрем’єром Себастьєном Лекорню закликали Макрона "нарешті призначити у Матіньйон прем’єр-міністра, який сформує уряд з лівих та "зелених".

"Ми готові разом керувати, щоб провадити політику соціального й екологічного прогресу та фіскальної справедливості", – заявили вони.

Правопопулісти "Національне об’єднання", нагадаємо, вимагають розпуску парламенту і не хочуть повторно йти на консультації.

Колишній прем’єр Макрона Едуар Філіпп закликав його піти у відставку через політичну кризу.

