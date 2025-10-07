Французские левые партии требуют от Макрона назначить премьера из их рядов

Представители левых партий в парламенте Франции, блок которых на предыдущих выборах стал победителем, требуют от президента Эмманюэля Макрона "наконец назначить" премьера из их рядов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Социалистическая партия, "Зеленые" и коммунисты после утренней встречи с почти экс-премьером Себастьеном Лекорню призвали Макрона "наконец назначить в Матиньон премьер-министра, который сформирует правительство из левых и "зеленых".

"Мы готовы вместе руководить, чтобы проводить политику социального и экологического прогресса и фискальной справедливости", – заявили они. Правопопулисты "Национальное объединение", напомним, требуют роспуска парламента и не хотят повторно идти на консультации.

Бывший премьер Макрона Эдуар Филипп призвал его уйти в отставку из-за политического кризиса.

