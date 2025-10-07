Прем’єр Франції, що йде у відставку, почав нові консультації з партіями за дорученням Макрона

Прем’єр Франції Себастьєн Лекорню, який йде у відставку, на доручення президента почав діалог з партіями "для забезпечення стабільності".

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Вранці 7 жовтня Лекорню оголосив, що на прохання президента почав діалог з політичними партіями "задля стабільності країни" і запросив до себе лідерів політсил та спікерів обох палат парламенту.

Він запропонував сконцентруватися на двох важливих питаннях, з яких перше – бюджет, і друге – майбутнє заморської території Нова Каледонія.

"Усі присутні погодилися з терміновістю цих питань і висловили готовність шукати швидкий вихід. Стосовно ситуації з бюджетом, ми обговорили з опозицією параметри можливого компромісу", – написав Лекорню, додавши, що у другій половині дня та у середу продовжить консультації.

Водночас у правопопулістському "Національному об’єднанні" заявили, що відхилили запрошення Лекорню з аргументом, що чергові переговори "слугують не інтересам французького народу, а інтересам президента", та повторили вимогу про розпуск парламенту.

Нагадаємо, 6 жовтня Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про відставку. Він провів на посаді рекордно короткі 27 днів, а його уряд – менше доби.

Лідер "Нацоб’єднання" Жордан Барделла вимагає розпустити парламент та оголосити дострокові вибори.

