Над президентським палацом у Гельсінкі запустили дрон

У Гельсінкі в понеділок зафіксували безпілотник, який пролетів у районі президентського палацу, де використання повітряного простору обмежене.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Очевидець, який побачив дрон над президентським палацом і сусідніми будівлями у Гельсінкі, повідомив про це в екстрені служби.

Він також сказав, що бачив двох чоловіків, які запускали безпілотники неподалік, і ті сказали, що є туристами з Гонконгу.

У поліції Гельсінкі сказали, що їм відомо про інцидент, але правоохоронці вирішили закрити справу, "оскільки було підтверджено, що дрон більше не літає в зоні обмеженого доступу".

Інспектор Маркус Коскінен з поліцейського управління Гельсінкі сказав, що щотижня правоохоронці отримують повідомлення про дрони, які зазвичай запускають туристи.

У Фінляндії існують кілька зон, де використання повітряного простору обмежене – адміністративні квартали в центрі Гельсінкі, а також офіційні резиденції президента і прем'єр-міністра.

В останні тижні почастішали повідомлення про невідомі дрони, які запускають у різних країнах Європи.

Напередодні в Норвегії через інформацію про появу невідомих дронів була порушена робота аеропорту Осло.

Минулої пʼятниці поліція Чехії повідомила про анонімну і неперевірену погрозу про наближення безпілотників до аеропорту Праги.