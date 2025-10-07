Над президентским дворцом в Хельсинки запустили дрон

В Хельсинки в понедельник зафиксировали беспилотник, который пролетел в районе президентского дворца, где использование воздушного пространства ограничено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Очевидец, который увидел дрон над президентским дворцом и соседними зданиями в Хельсинки, сообщил об этом в экстренные службы.

Он также сказал, что видел двух мужчин, которые запускали беспилотники неподалеку, и те сказали, что являются туристами из Гонконга.

В полиции Хельсинки сказали, что им известно об инциденте, но правоохранители решили закрыть дело, "поскольку было подтверждено, что дрон больше не летает в зоне ограниченного доступа".

Инспектор Маркус Коскинен из полицейского управления Хельсинки сказал, что каждую неделю правоохранители получают сообщения о дронах, которые обычно запускают туристы.

В Финляндии существуют несколько зон, где использование воздушного пространства ограничено – административные кварталы в центре Хельсинки, а также официальные резиденции президента и премьер-министра.

В последние недели участились сообщения о неизвестных дронах, которые запускают в разных странах Европы.

Накануне в Норвегии из-за информации о появлении неизвестных дронов была нарушена работа аэропорта Осло.

В прошлую пятницу полиция Чехии сообщила об анонимной и непроверенной угрозе о приближении беспилотников к аэропорту Праги.