Орбан обурений, що Європарламент не зняв імунітет з його опонента

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан вважає відмову Європарламенту зняти імунітет з його головного опонента Петера Мадяра доказом, що той "захищений Брюсселем".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Орбан прокоментував рішення Європарламенту не знімати імунітет з Мадяра, а також італійської євродепутатки Іларії Саліс, словами "Брюссель захищає своїх".

"Політик, якому висунуто кримінальні звинувачення в інсайдерській торгівлі та крадіжці, а також членкиня терористичної групи – обоє захищені Брюсселем. Брюссельські бюрократи люблять читати лекції, але частини їхнього пазлу верховенства права просто не сходяться", – додав він.

Нагадаємо, угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном просив Європарламент зняти імунітет з Мадяра, аби він міг постати перед судом за такими звинуваченнями, як "крадіжка" мобільного телефона в нічному клубі та наклеп на члена партії влади Угорщини "Фідес".

Іларію Саліс судили в Угорщині за нібито участь у нападі на ультраправих демонстрантів у лютому 2023 року. Її звільнили з-під домашнього арешту у 2024 році після обрання до Європарламенту, але судовий процес триває.

Нещодавно прем’єр Угорщини Віктор Орбан вчергове згадав її, оголошуючи про намір Будапешта оголосити антифашистський рух терористичною організацією. У відповідь глава МЗС Італії сказав, що не вважає Саліс терористкою.