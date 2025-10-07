Орбан возмущен, что Европарламент не снял иммунитет с его оппонента

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает отказ Европарламента снять иммунитет с его главного оппонента Петера Мадьяра доказательством, что тот "защищен Брюсселем".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Орбан прокомментировал решение Европарламента не снимать иммунитет с Мадяра, а также итальянского евродепутата Иларии Салис, словами "Брюссель защищает своих".

"Политик, которому выдвинуты уголовные обвинения в инсайдерской торговле и воровстве, а также член террористической группы – оба защищены Брюсселем. Брюссельские бюрократы любят читать лекции, но части их пазла верховенства права просто не сходятся", – добавил он.

Напомним, венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном просил Европарламент снять иммунитет с Мадьяра, чтобы он мог предстать перед судом по таким обвинениям, как "кража" мобильного телефона в ночном клубе и клевета на члена партии власти Венгрии "Фидес".

Иларию Салис судили в Венгрии за якобы участие в нападении на ультраправых демонстрантов в феврале 2023 года. Ее освободили из-под домашнего ареста в 2024 году после избрания в Европарламент, но судебный процесс продолжается.

Недавно премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз упомянул ее, объявляя о намерении Будапешта объявить антифашистское движение террористической организацией. В ответ глава МИД Италии сказал, что не считает Салис террористкой.