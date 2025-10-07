Латвія бере на себе реконструкцію одного українського військового шпиталю

Латвія візьме участь у проєкті НАТО "Реноватор", який передбачає відновлення декількох українських військових шпиталів, а також візьме на себе керівництво одним із них.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Латвії, пише "Європейська правда".

У вівторок, 7 жовтня Кабінет міністрів Латвії затвердив рішення про участь країни в проєкті НАТО "Реноватор".

Цей проєкт реалізується в рамках Комплексного пакета підтримки НАТО і передбачає реконструкцію п'яти військових шпиталів, закупівлю медичного обладнання та підготовку медичних фахівців.

Мета – перетворення цих лікарень на сучасні реабілітаційні центри, які забезпечують повернення поранених до служби або успішну інтеграцію в цивільне життя з найвищою можливою якістю життя.

Реконструкція кожної лікарні координується однією з країн-членів НАТО, і за рішенням Кабінету міністрів Латвія також візьме на себе керівництво в одній з лікарень.

Також повідомляється, що у рамках реконструкційних робіт, що фінансуються з державного бюджету Латвії, Центральне агентство з фінансування та контрактів координує реконструкцію трьох цивільних лікарень.

Наприкінці вересня Латвія передала Україні понад 30 автомобілів, які далі вирушать до військових на фронті.

Також країна передала Україні партію бронетранспортерів Patria.