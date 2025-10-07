Латвия берет на себя реконструкцию одного украинского военного госпиталя

Латвия примет участие в проекте НАТО "Реноватор", который предусматривает восстановление нескольких украинских военных госпиталей, а также возьмет на себя руководство одним из них.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 7 октября, Кабинет министров Латвии утвердил решение об участии Латвии в проекте НАТО "Реноватор".

Этот проект реализуется в рамках Комплексного пакета поддержки НАТО и предусматривает реконструкцию пяти военных госпиталей, закупку медицинского оборудования и подготовку медицинских специалистов.

Цель – превращение этих больниц в современные реабилитационные центры, которые обеспечивают возвращение раненых к службе или успешную интеграцию в гражданскую жизнь с максимально возможным качеством жизни.

Реконструкция каждой больницы координируется одной из стран-членов НАТО, и по решению Кабинета министров Латвия также возьмет на себя руководство в одной из больниц.

Также сообщается, что в рамках реконструкционных работ, финансируемых из государственного бюджета Латвии, Центральное агентство по финансированию и контрактам координирует реконструкцию трех гражданских больниц.

В конце сентября Латвия передала Украине более 30 автомобилей, которые далее отправятся к военным на фронт.

Также страна передала Украине партию бронетранспортеров Patria.