Стали відомі нові деталі про напад на новообрану мера міста у Німеччині

Німецькі ЗМІ дізналися нові деталі про напад на новообрану мера містечка Гердеке на заході країни, яку знайшли з тяжкими ножовими пораненнями.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У поліції вже підтвердили факт інциденту і зазначили, що дзвінок надійшов о 12:40 у вівторок. Про поранену Іріс Штальцер повідомили її прийомні діти, які знайшли її неподалік будинку. Жінка перший час була у свідомості.

За інформацією Spiegel, Штальцер отримала загрозливі для життя поранення і має "щонайменш 10 колотих ран". Зараз вона перебуває у реанімації.

Початково припускали, що йдеться про політично вмотивований злочин.

Проте Spiegel дізналися деталі, що можуть вказувати на сімейну причину інциденту. У цьому ж будинку влітку реєстрували випадок сімейного насильства, коли 17-річна прийомна донька Штальцер чи погрожувала, чи напала на неї з ножем.

Також, за їхніми даними, після інциденту поліція забрала 15-річного прийомного сина Штальцер у кайданках і обох підлітків допитали.

Наразі невідомо, хто саме скоїв напад на Штальцер.

В офіційних повідомленнях про можливі мотиви злочину не згадували, як і про інші наведені вище деталі. Канцлер Фрідріх Мерц висловив сподівання на швидке розслідування та побажав постраждалій одужання.

