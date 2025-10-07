Стали відомі нові деталі про напад на новообрану мера міста у Німеччині
Німецькі ЗМІ дізналися нові деталі про напад на новообрану мера містечка Гердеке на заході країни, яку знайшли з тяжкими ножовими пораненнями.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
У поліції вже підтвердили факт інциденту і зазначили, що дзвінок надійшов о 12:40 у вівторок. Про поранену Іріс Штальцер повідомили її прийомні діти, які знайшли її неподалік будинку. Жінка перший час була у свідомості.
За інформацією Spiegel, Штальцер отримала загрозливі для життя поранення і має "щонайменш 10 колотих ран". Зараз вона перебуває у реанімації.
Початково припускали, що йдеться про політично вмотивований злочин.
Проте Spiegel дізналися деталі, що можуть вказувати на сімейну причину інциденту. У цьому ж будинку влітку реєстрували випадок сімейного насильства, коли 17-річна прийомна донька Штальцер чи погрожувала, чи напала на неї з ножем.
Також, за їхніми даними, після інциденту поліція забрала 15-річного прийомного сина Штальцер у кайданках і обох підлітків допитали.
Наразі невідомо, хто саме скоїв напад на Штальцер.
В офіційних повідомленнях про можливі мотиви злочину не згадували, як і про інші наведені вище деталі. Канцлер Фрідріх Мерц висловив сподівання на швидке розслідування та побажав постраждалій одужання.
