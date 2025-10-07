Стали известны новые подробности о нападении на новоизбранного мэра города в Германии

Немецкие СМИ узнали новые подробности о нападении на новоизбранного мэра городка Хердеке на западе страны, которую нашли с тяжелыми ножевыми ранениями.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В полиции уже подтвердили факт инцидента и отметили, что звонок поступил в 12:40 во вторник. О раненой Ирис Штальцер сообщили ее приемные дети, которые нашли ее недалеко от дома. Женщина первое время была в сознании.

По информации Spiegel, Штальцер получила опасные для жизни ранения и имеет "не менее 10 колотых ран". Сейчас она находится в реанимации.

Изначально предполагали, что речь идет о политически мотивированном преступлении.

Однако Spiegel узнали детали, которые могут указывать на семейную причину инцидента. В этом же доме летом регистрировали случай семейного насилия, когда 17-летняя приемная дочь Штальцер либо угрожала, либо напала на нее с ножом.

Также, по их данным, после инцидента полиция забрала 15-летнего приемного сына Штальцер в наручниках и обоих подростков допросили.

Пока неизвестно, кто именно совершил нападение на Штальцер.

В официальных сообщениях о возможных мотивах преступления не упоминалось, как и о других приведенных выше деталях. Канцлер Фридрих Мерц выразил надежду на быстрое расследование и пожелал пострадавшей выздоровления.

