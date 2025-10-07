Єврокомісія хоче знизити квоти і збільшити вдвічі тарифи на експорт сталі у ЄС

У вівторок, 7 жовтня, Європейська комісія запропонувала план захисту сталеливарної промисловості ЄС, який передбачає зменшити на 47% існуючі квоти на імпорт сталі у ЄС та збільшити мита на поставки сталі в Європу понад ці квоти.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", було прийняте рішення на засіданні колегії Єврокомісії у Страсбурзі.

Єврокомісія планує на 47% зменшити обсяги безмитного імпорту сталі до ЄС і збільшити мито на імпорт понад квоту – з чинних 25% до 50%.

Як повідомили "ЄвроПравді" у Єврокомісії, пропозиція, яка ще повинна бути підтримана Радою ЄС, обговорена та затверджена Європарламентом, передбачає:

Обмеження обсягів безмитного імпорту до 18,3 млн тонн на рік (зменшення на 47% порівняно з квотами на сталь 2024 року). Збільшення рівня мита на імпорт понад квоту до 50% (порівняно з 25% у межах чинного захисного заходу). Посилення моніторингу ринку сталі.

Пропозиція має замінити чинний захисний захід щодо сталі, термін дії якого спливає у червні 2026 року.

"Після отримання мандату від Ради ЄС, Єврокомісія оперативно розпочне переговори з торговельними партнерами ЄС з метою надання їм квот, враховуючи специфіку кожної держави", – повідомили у Єврокомісії.

Варто зауважити, що експорт з Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну не підпадатиме під тарифні квоти або мита "беручи до уваги тісну та унікальну інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС".

"Інтереси країни-кандидата, яка стикається з винятковою та невідкладною безпековою ситуацією, такої як Україна, також мають бути враховані під час ухвалення рішень щодо розподілу квот, без підриву ефективності заходу", – запевнили у Єврокомісії.

Пропозиція Комісії тепер розглядатиметься за звичайною законодавчою процедурою, отже, її мають погодити Європейський парламент і Рада ЄС.

Рішення Ради ЄС про надання мандату на відкриття переговорів має бути ухвалене кваліфікованою більшістю голосів.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС запланував підвищити мита на імпорт сталі до 50%, щоб привести митну ставку блоку у відповідність до ставки США, які намагаються протидіяти надлишковим сталеливарним потужностям у Китаї.

Сталеливарна галузь ЄС останніми роками перебуває у глибокій кризі через дешевий імпорт із Китаю та інших азійських економік. Крім того, президент США Дональд Трамп невдовзі після вступу на посаду підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію до 50%.

У червні 2025 року ЄС подовжив скасування обмежень на імпорт української сталі та заліза ще на три роки.