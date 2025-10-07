Еврокомиссия хочет снизить квоты и увеличить вдвое тарифы на экспорт стали в ЕС

Во вторник, 7 октября, Европейская комиссия предложила план защиты сталелитейной промышленности ЕС, который предусматривает сокращение на 47% существующих квот на импорт стали в ЕС и увеличение пошлин на поставки стали в Европу сверх этих квот.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", было принято решение на заседании коллегии Еврокомиссии в Страсбурге.

Еврокомиссия планирует на 47% сократить объемы беспошлинного импорта стали в ЕС и увеличить пошлину на импорт сверх квоты – с действующих 25% до 50%.

Как сообщили "ЕвроПравде" в Еврокомиссии, предложение, которое еще должно быть поддержано Советом ЕС, обсуждено и утверждено Европарламентом, предусматривает:

– ограничение объемов беспошлинного импорта до 18,3 млн тонн в год (сокращение на 47% по сравнению с квотами на сталь 2024 года);

– увеличение уровня пошлины на импорт сверх квоты до 50% (по сравнению с 25% в рамках действующей защитной меры);

– усиление мониторинга рынка стали.

Предложение должно заменить действующую защитную меру в отношении стали, срок действия которой истекает в июне 2026 года.

"После получения мандата от Совета ЕС Еврокомиссия оперативно начнет переговоры с торговыми партнерами ЕС с целью предоставления им квот, учитывая специфику каждой страны", – сообщили в Еврокомиссии.

Следует отметить, что экспорт из Норвегии, Исландии и Лихтенштейна не будет подпадать под тарифные квоты или пошлины "принимая во внимание тесную и уникальную интеграцию с внутренним рынком ЕС".

"Интересы страны-кандидата, которая сталкивается с исключительной и неотложной ситуацией в сфере безопасности, такой как Украина, также должны быть учтены при принятии решений о распределении квот, без подрыва эффективности меры", – заверили в Еврокомиссии.

Предложение Комиссии теперь будет рассматриваться по обычной законодательной процедуре, следовательно, его должны согласовать Европейский парламент и Совет ЕС.

Решение Совета ЕС о предоставлении мандата на открытие переговоров должно быть принято квалифицированным большинством голосов.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС планировал повысить пошлины на импорт стали до 50%, чтобы привести ставку блока в соответствие со ставкой США, которые пытаются противодействовать избыточным сталелитейным мощностям в Китае.

Сталелитейная отрасль ЕС в последние годы находится в глубоком кризисе из-за дешевого импорта из Китая и других азиатских экономик. Кроме того, президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность повысил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%.

В июне 2025 года ЕС продлил отмену ограничений на импорт украинской стали и железа еще на три года.