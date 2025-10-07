В Еврокомиссии уверяют, что новые тарифы ЕС на импорт стали не повредят Украине

План защиты сталелитейной промышленности ЕС, представленный Европейской комиссией 7 октября в Страсбурге, который предусматривает сокращение на 47% существующих квот на импорт стали в ЕС и удвоение пошлин на поставки сверх этих квот, не отменяет существующих преференций, предоставленных Украине, и не нанесет ущерба ее торговле с Евросоюзом.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил заместитель главного представителя Еврокомиссии, пресс-секретарь ЕК по вопросам торговли Олоф Гилл.

Сокращение квот и увеличение пошлин на импорт стали в Евросоюз не отменяет предыдущего решения ЕС о преференциях для Украины.

"Поддержка Украины со стороны Комиссии является непоколебимой. Эта мера не является идентичной предыдущей защитной мере в отношении стали. Таким образом, нет никакого противоречия с предыдущим решением, которое останется в силе до окончания срока действия защитной меры", – подчеркнул Гилл.

Он объяснил, что новое предложение Еврокомиссии направлено на то, чтобы "устранить негативные последствия глобального перепроизводства для рынка стали ЕС".

"Украина входит в первую десятку источников импорта стали в ЕС. Мы также должны учитывать, что в отдельных сегментах рынка импорт из Украины в ЕС существенно вырос на фоне снижения внутреннего спроса", – сообщил представитель Еврокомиссии.

По его словам, в 2024 году Украина даже значительно увеличила свой экспорт в некоторых ключевых товарных категориях, охватываемых этим регулированием.

"В то же время, в соответствии с этой мерой, Украина будет иметь доступ к системе беспошлинных тарифных квот. В предложении четко указано, что при распределении этих квот будет учитываться ситуация страны-кандидата, такой как Украина, которая сталкивается с исключительной и неотложной ситуацией в сфере безопасности", – разъяснил Олоф Гилл.

Напомним, 7 октября, Европейская комиссия предложила план защиты сталелитейной промышленности ЕС, который предусматривает сокращение на 47% существующих квот на импорт стали в ЕС и увеличение пошлин на поставки стали в Европу сверх этих квот.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС планировал повысить пошлины на импорт стали до 50%, чтобы привести ставку блока в соответствие со ставкой США, которые пытаются противодействовать избыточным сталелитейным мощностям в Китае.

Сталелитейная отрасль ЕС в последние годы находится в глубоком кризисе из-за дешевого импорта из Китая и других азиатских экономик. Кроме того, президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность повысил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%.

В июне 2025 года ЕС продлил отмену ограничений на импорт украинской стали и железа еще на три года.