Премьер Канады во второй раз встречается с Трампом из-за торговли

Премьер-министр Канады Марк Карни во вторник второй раз за пять месяцев посетил Белый дом для решения вопроса о пошлинах США на сталь, автомобили и другие товары, которые наносят ущерб канадской экономике.

Карни и президент США Дональд Трамп, оба улыбающиеся, пожали друг другу руки и поговорили несколько секунд перед тем, как войти в здание. В их графике предусмотрена личная встреча, а затем обед.

"С самого начала он мне нравился, и у нас хорошие отношения. У нас есть естественный конфликт. У нас также есть взаимная любовь... вы знаете, что мы очень любим друг друга", – сказал Трамп.

В Карне ранее говорили, что его рабочий визит будет сосредоточен на налаживании новых экономических и безопасности отношений с США.

Канадский премьер в последний раз посещал Белый дом в мае, когда он откровенно сказал Трампу, что Канада "не продается", в ответ на неоднократные угрозы президента США аннексировать соседнее государство.

С тех пор премьер-министр Канады пошел на многочисленные уступки США, в частности отменил некоторые контртарифы и отказался от налога на цифровые услуги, направленного против американских технологических компаний.