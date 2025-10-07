В коалиции Литвы намекнули на возможное исключение скандальной "Зари Нимана"

Лидер Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс предположил, что на заседании в конце недели политическая сила обсудит изменения в составе коалиции – в частности, касающиеся скандальной партии "Заря Нимана".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Синкявичюс сказал, что социал-демократам "следует сделать определенную паузу и решить, как двигаться дальше".

"По моему мнению, из того, что я слышу от протестующего гражданского общества, проблема, по-видимому, больше не в Министерстве культуры. Проблемой для управления государством является партнер по коалиции", – добавил он.

Лидер литовских социал-демократов имел в виду партию "Заря Ниману", которая входит в состав коалиции и которой отдали портфель министра культуры.

Но их первый кандидат продержался на посту всего неделю и был вынужден уйти в отставку, когда не смог ответить на вопрос, чей Крым.

В воскресенье в разных городах и поселках Литвы состоялась предупредительная забастовка. Представители сообществ художников, музыкантов, музейщиков, актеров, исполнителей и художников требовали, чтобы Министерство культуры не возглавлял представитель партии "Заря Нимана".

Синкявичюс сказал, что коалиция "слышит и видит протесты", но еще решает, как именно выполнить их требования.

"Я бы сказал, что здесь жанр на самом деле другой – вы не выполняете указаний или требований протестующих. Мы слышим, а что касается выполнения – мы решаем", – заверил он.

Популистская партия "Заря Нимана", лидер которой ранее попал в скандал из-за антисемитских заявлений, до сих пор официально не номинировала нового главу Министерства культуры.