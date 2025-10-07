У Литві досі немає кандидата на посаду міністра культури від "Зорі Німану"

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене досі не отримала ім’я кандидата в очільники Міністерства культури – відомства, яке наразі закріплене за ультраправою "Зорею Німану".

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Радник Ругінене заявив, що прем’єрка досі не отримала кандидатуру на посаду міністра культури від голови партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса.

Після засідання коаліційної ради у понеділок, 6 жовтня, Жемайтайтіс заявив, що кандидат, який раніше розглядався на посаду заступника міністра культури, відомий у мистецьких колах та має зв’язок із театром.

У ЗМІ одразу з’явилися припущення, що йдеться про колишнього культурного аташе Литви Александраса Шімеліса, однак він категорично спростував цю інформацію.

"Це абсолютна неправда. Навіть якби було запрошення, я б точно відмовився. Я не хочу мати нічого спільного з цією партією", – заявив він.

Серед інших можливих кандидатів ЗМІ називали Матаса Друктейніса, колишнього радника з культурних питань прем’єр-міністра соціал-демократа Гінтаутаса Палуцкаса. Проте Друктейніс заявив, що не отримував жодних пропозицій і не впевнений, чи погодився б їх розглянути.

"Будь-який кандидат від "Зорі Німану" зіштовхнеться з великим спротивом культурної спільноти. Але як людина, яка давно працює в цій сфері, я хотів би зміцнити можливості для творців і культурних організацій у всіх секторах", – сказав він.

Також у публічному просторі з’являлося ім’я Далі Урбанавічене, голови Ради з охорони етнічної культури. Вона підтвердила, що не отримувала жодних пропозицій і не планує ставати ні заступницею, ні міністеркою.

Нагадаємо, кандидатура першого призначеного на цю посаду представника "Зорі Німану" Ігнотаса Адомавічюса обурила литовську культурну спільноту.

Після шквалу критики Адомавічюсу (серед іншого, він завагався з відповіддю, чий Крим) довелося йти у відставку.

На додачу, опозиція Литви звернулась до спецслужб через заяви Адомавічюса про Крим.