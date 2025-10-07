У Данії попередили: Трамп може знову зацікавитися Гренландією

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен застерегла, що хоч президент США Дональд Трамп наразі "забув" про Гренландію – він обов'язково повернеться.

Її слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Раніше Трамп робив багато резонансних заяв щодо арктичного острова, проте в останні місяці він майже не робив публічних заяв про Гренландію, і його увага переключилася на інші теми. Але Фредеріксен вважає, що перепочинок є лише тимчасовим.

"Зараз це здається далеким. Можливо, є відчуття, що ми можемо зітхнути з полегшенням. Я вважаю, що ми не можемо", – заявила вона.

Прем’єрка Данії наголосила, що 60 тисяч жителів Гренландії все ще живуть у страху перед американським захопленням.

"Уявіть, як це – жити в одному з невеликих поселень уздовж узбережжя... коли найпотужніша супердержава світу говорить про вас як про щось, що можна купити, як про щось, що можна володіти, як про щось, що необхідно мати", – сказала вона.

Фредеріксен запевнила – незалежно від того, що трапиться, Данія підтримує Гренландію у визначенні її власного майбутнього.

"Ми не піддамося погрозам чи залякуванням, щоб зробити щось, що є явно неправильним", – додала вона.

У серпні міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен викликав американського дипломата на розмову.

Приводом стали дані про те, що щонайменше троє осіб, близьких до Трампа, здійснювали поїздки до Гренландії та збирали імена місцевих, які могли б підтримати ідею приєднання острова до США.

Їхні дії співрозмовники описують як "інфільтрацію" та "операції впливу", спрямовані на послаблення відносин між Копенгагеном і Нууком.

Фредеріксен назвала неприйнятними повідомлення про можливу спробу громадян США, які мають тісні зв’язки з Трампом, вплинути на внутрішні процеси в Гренландії.