В Дании предупредили: Трамп может снова заинтересоваться Гренландией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что хотя президент США Дональд Трамп пока "забыл" о Гренландии, он обязательно вернется.

Ее слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Ранее Трамп делал много резонансных заявлений об арктическом острове, однако в последние месяцы он почти не делал публичных заявлений о Гренландии, и его внимание переключилось на другие темы. Но Фредериксен считает, что передышка является лишь временной.

"Сейчас это кажется далеким. Возможно, есть ощущение, что мы можем вздохнуть с облегчением. Я считаю, что мы не можем", – заявила она.

Премьер Дании подчеркнула, что 60 тысяч жителей Гренландии все еще живут в страхе перед американским захватом.

"Представьте, как это – жить в одном из небольших поселений вдоль побережья... когда самая мощная супердержава мира говорит о вас как о чем-то, что можно купить, как о чем-то, чем можно владеть, как о чем-то, что необходимо иметь", – сказала она.

Фредериксен заверила – независимо от того, что случится, Дания поддерживает Гренландию в определении ее собственного будущего.

"Мы не поддадимся угрозам или запугиванию, чтобы сделать что-то, что явно неправильно", – добавила она.

В августе министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал американского дипломата на разговор.

Поводом стали данные о том, что по меньшей мере три человека, близкие к Трампу, совершали поездки в Гренландию и собирали имена местных жителей, которые могли бы поддержать идею присоединения острова к США.

Их действия собеседники описывают как "инфильтрацию" и "операции влияния", направленные на ослабление отношений между Копенгагеном и Нууком.

Фредериксен назвала неприемлемыми сообщения о возможной попытке граждан США, имеющих тесные связи с Трампом, повлиять на внутренние процессы в Гренландии.