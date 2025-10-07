Посол розраховує на зустріч Зеленського та Навроцького "в найближчі тижні"

Посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що українська сторона готує двосторонню зустріч на рівні президентів, яка може відбутись у найближчі тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі RMF FM.

Боднар висловив сподівання, що зустріч Володимира Зеленського і Кароля Навроцького відбудеться "в найближчі тижні".

"Ми розмовляли з канцелярією президента, нам сказали, що після засідання ООН буде візит (Навроцького. – Ред.) до України, і зараз ми готуємося до цього", – додав він.

Посол сказав, що українська сторона розраховує "найближчими днями" отримати пропозицію графіка візиту Навроцького до України, але більш конкретні строки прогнозувати відмовився.

На порядку денного переговорів Зеленського та Навроцького буде насамперед безпека, сказав дипломат.

"Бо ми маємо спільного ворога і мусимо захищатися від Росії. Звичайно, Польща зараз також перебуває під загрозою з боку Росії, і це не тільки дрони. Це дезінформація, це вплив різних країн ЄС, це Балтійське море, тобто багато речей, які ми мусимо узгодити, а також посилити нашу оборону, яка має багато що запропонувати", – перелічив Боднар.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що президент Польщі Кароль Навроцький найближчим часом може здійснити візит до Києва.

Перед тим повідомляли про плани президентів України та Польщі зустрітись у межах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, але публічно про таку зустріч інформації не було.