Посол рассчитывает на встречу Зеленского и Навроцкого "в ближайшие недели"

Посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что украинская сторона готовит двустороннюю встречу на уровне президентов, которая может состояться в ближайшие недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире RMF FM.

Боднар выразил надежду, что встреча Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого состоится "в ближайшие недели".

"Мы разговаривали с канцелярией президента, нам сказали, что после заседания ООН будет визит (Навроцкого. – Ред.) в Украину, и сейчас мы готовимся к этому", – добавил он.

Посол сказал, что украинская сторона рассчитывает "в ближайшие дни" получить предложение графика визита Навроцкого в Украину, но более конкретные сроки прогнозировать отказался.

На повестке дня переговоров Зеленского и Навроцкого будет прежде всего безопасность, сказал дипломат.

"Потому что у нас есть общий враг и мы должны защищаться от России. Конечно, Польша сейчас также находится под угрозой со стороны России, и это не только дроны. Это дезинформация, это влияние разных стран ЕС, это Балтийское море, то есть много вещей, которые мы должны согласовать, а также усилить нашу оборону, которая имеет многое, что предложить", – перечислил Боднар.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что президент Польши Кароль Навроцкий в ближайшее время может совершить визит в Киев.

Ранее сообщалось о планах президентов Украины и Польши встретиться в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но публично о такой встрече информации не было.