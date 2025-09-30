Сибіга розповів, що Навроцький скоро може приїхати до Києва

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що президент Польщі Кароль Навроцький найближчим часом може здійснити візит до Києва.

Про це український міністр сказав в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, президент України Володимир Зеленський відкритий до діалогу зі своїм польським колегою.

"Ми очікуємо на візит президента Польщі до України... Сподіваємося, що він відбудеться у короткій перспективі",– сказав він.

За словами очільника українського МЗС, візит Навроцького до України буде важливим "для подальшого розвитку наших добросусідських відносин".

Останній контакт між Зеленським та Навроцьким відбувся в серпні, коли польський президент надіслав українському колезі привітання до Дня незалежності.

Повідомляли про їхні плани зустрітись у межах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, але публічно про таку зустріч інформації не було.