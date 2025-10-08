Зеленський звільнив посла України в Латвії

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Латвії.

Про це стало відомо із відповідного указу №752/2025, пише "Європейська правда".

У вівторок, 7 жовтня, Зеленський підписав указ про звільнення Анатолія Куцевола з посади надзвичайного і повноважного посла України в Латвії.

Зазначимо, Куцевола було призначено на посаду посла у Ризі в грудні 2022 року. До цього він працював заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України. У травні 2023 року Куцевол розпочав роботу на цій посаді.

У вересні 2025 року в Києві розпочав роботу новий посол Латвії Андрейс Пілдеговічс. Він замінив Ілгварса Кляву, який пропрацював у Києві близько п’яти років.