Зеленський звільнив посла України в Латвії
Новини — Середа, 8 жовтня 2025, 08:25 —
Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Латвії.
Про це стало відомо із відповідного указу №752/2025, пише "Європейська правда".
У вівторок, 7 жовтня, Зеленський підписав указ про звільнення Анатолія Куцевола з посади надзвичайного і повноважного посла України в Латвії.
Зазначимо, Куцевола було призначено на посаду посла у Ризі в грудні 2022 року. До цього він працював заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України. У травні 2023 року Куцевол розпочав роботу на цій посаді.
У вересні 2025 року в Києві розпочав роботу новий посол Латвії Андрейс Пілдеговічс. Він замінив Ілгварса Кляву, який пропрацював у Києві близько п’яти років.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: