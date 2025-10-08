Зеленский уволил посла Украины в Латвии

Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвии.

Об этом стало известно из соответствующего указа №752/2025, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 7 октября, Зеленский подписал указ об увольнении Анатолия Куцевола с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Латвии.

Отметим, Куцевола был назначен на должность посла в Риге в декабре 2022 года. До этого он работал заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины. В мае 2023 года Куцевол приступил к работе на этой должности.

В сентябре 2025 года в Киеве приступил к работе новый посол Латвии Андрейс Пилдеговичс. Он заменил Илгварса Кляву, который проработал в Киеве около пяти лет.