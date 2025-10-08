Фон дер Ляйен в Европарламент о дроновых вторжениях России: "это гибридная война"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что систематические вторжения российских дронов в воздушное пространство государств ЕС являются частью гибридной войны, которую ведет Россия против Европы.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", фон дер Ляйен заявила, выступая на пленарных дебатах Европейского парламента по совместному ответу на недавние нарушения Россией воздушного пространства и критической инфраструктуры государств-членов ЕС в Страсбурге 8 октября.

Фон дер Ляйен убеждена, что против Европы сейчас ведется гибридная война со стороны РФ.

"В нашем небе происходит что-то новое и опасное. Только за последние две недели истребители МиГ нарушили воздушное пространство Эстонии, а дроны пролетали над критическими объектами в Бельгии, Польше, Румынии, Дании и Германии. Авиарейсы приостанавливались, взлетали истребители, применялись контрмеры", – рассказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что нарушение воздушного пространства – не единственные преступные действия РФ в Европе.

"Подводные кабели перерезаны, аэропорты и логистические центры парализованы кибератаками, выборы становятся объектом кампаний вредного воздействия. Эти инциденты рассчитаны на то, чтобы оставаться в "серой зоне" отрицания. Это не случайные провокации – это целенаправленная, последовательная кампания, призванная дестабилизировать наших граждан, испытать нашу решимость, разъединить наш Союз и ослабить поддержку Украины", – заявила президент Еврокомиссии.

"Пришло время назвать вещи своими именами: это гибридная война... Это – намеренная, целенаправленная "серая" кампания против Европы. И Европа должна ответить", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", в течение последних недель в воздушном пространстве ряда стран НАТО и ЕС фиксировали неизвестные беспилотники. В частности, 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

После этого власти немецкой федеральной земли Бавария сделали шаг к тому, чтобы предоставить разрешение полиции сбивать неизвестные дроны.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.