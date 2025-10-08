Прем’єрка Литви оцінила можливість зміни складу керівної коаліції

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене стверджує, що наразі керівна коаліція не обговорює можливість зміни складу, але, за її словами, така можливість завжди може бути.

Заяву очільниці уряду Литви наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Ругінене з’явився після того, як лідер Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс припустив, що на засіданні наприкінці тижня політична сила обговорить зміни до складу коаліції – зокрема, стосовно скандальної партії "Зоря Німану".

Вона зазначила, що наразі немає серйозних дискусій про зміни в коаліції. Водночас вона додала, що "така можливість завжди може бути".

"Якщо хоча б один партнер з нашої коаліції думає інакше або йому важко виконувати програму уряду, або він ставить інші пріоритети, то, безсумнівно, ми не відкидаємо можливості розглянути (зміни в коаліції)", – додала прем'єрка.

Останнім часом довкола "Зорі Німану" виник скандал через портфель міністра культури.

Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.

У неділю у різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник партії "Зоря Німану".

Політсила, чий лідер раніше відзначився антисемітськими і антиукраїнськими заявами, досі офіційно не номінувала нового очільника Міністерства культури.