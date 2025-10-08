Премьер Литвы оценила возможность изменения состава правящей коалиции

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене утверждает, что сейчас правящая коалиция не обсуждает возможность изменения состава, но, по ее словам, такая возможность всегда может быть.

Заявление главы правительства Литвы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Ругинене появился после того, как лидер Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс предположил, что на заседании в конце недели политическая сила обсудит изменения в составе коалиции – в частности, относительно скандальной партии "Заря Немана".

Она отметила, что пока нет серьезных дискуссий об изменениях в коалиции. В то же время она добавила, что "такая возможность всегда может быть".

"Если хотя бы один партнер из нашей коалиции думает иначе, или ему трудно выполнять программу правительства, или он ставит другие приоритеты, то, несомненно, мы не исключаем возможности рассмотреть (изменения в коалиции)", – добавила премьер.

В последнее время вокруг "Зари Немана" возник скандал из-за портфеля министра культуры.

Их первый кандидат продержался на должности всего неделю и был вынужден уйти в отставку, когда не смог ответить на вопрос, чей Крым.

В воскресенье в разных городах и городках Литвы состоялась предупредительная забастовочная акция. Представители сообществ художников, музыкантов, музейщиков, актеров, исполнителей и художников требовали, чтобы Министерство культуры не возглавлял представитель партии "Заря Немана".

Политсила, чей лидер ранее отличился антисемитскими и антиукраинскими заявлениями, до сих пор официально не номинировала нового главу Министерства культуры.