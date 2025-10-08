У Литві літак не зміг приземлитися з першої спроби через перешкоди у роботі GPS

Вранці 8 жовтня літак не зміг приземлитися у литовському Вільнюсі з першої спроби через перешкоди в роботі GPS.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Літак Boeing 737 MAX 8-200 авіакомпанії Ryanair, що летів з Відня, мав приземлитися у Вільнюсі о 08:30 ранку. Однак під час наближення до аеропорту Вільнюса пілот вирішив перервати маневр і повторити посадку.

Друга спроба приземлення була успішною, і літак прибув до аеропорту Вільнюса о 08:44 ранку.

Представник авіаційної навігації Інгріда Даугірде зазначила, що літак був змушений повторити спробу приземлення через "постійні перешкоди" в роботі GPS.

Зазначимо, наприкінці вересня літак, яким міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес летіла до Литви, зазнав спроби втрутитися в роботу його GPS під час польоту над Калінінградом.

Також писали, що літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії змушений був приземлятися за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком російського втручання.

Нещодавно 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.