В Литве самолет не смог приземлиться с первой попытки из-за помех в работе GPS

Утром 8 октября самолет не смог приземлиться в литовском Вильнюсе с первой попытки из-за помех в работе GPS.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Самолет Boeing 737 MAX 8-200 авиакомпании Ryanair, летевший из Вены, должен был приземлиться в Вильнюсе в 08:30 утра. Однако во время приближения к аэропорту Вильнюса пилот решил прервать маневр и повторить посадку.

Вторая попытка приземления была успешной, и самолет прибыл в аэропорт Вильнюса в 08:44 утра.

Представитель авиационной навигации Ингрида Даугирде отметила, что самолет был вынужден приземлиться во второй раз из-за "постоянных помех" в работе GPS.

Отметим, в конце сентября самолет, на котором министр обороны Испании Маргарита Роблес летела в Литву, подвергся попытке вмешаться в работу его GPS во время полета над Калининградом.

Также писали, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.

Недавно 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.