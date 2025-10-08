Дания уничтожит 150 тысяч кур из-за птичьего гриппа
Среда, 8 октября 2025, 11:25
Дания планирует уничтожить 150 тысяч кур после обнаружения вспышки вируса птичьего гриппа.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Датская ветеринарная и продовольственная администрация заявила, что Дания уничтожит 150 тысяч кур после обнаружения вспышки высококонтагиозного вируса птичьего гриппа H5N1 на юго-востоке полуострова Ютландия.
Ведомство заявило, что это первая вспышка заболевания в датском стаде птицы с апреля, когда были отменены ограничения на птицеводство, введенные в декабре 2024 года.
Эпидемия птичьего гриппа в Европе конца 2021-2022 года стала худшей из всех, которые отслеживались.
В марте в британском правительстве сообщили, что впервые подтвердили птичий грипп у овцы.
