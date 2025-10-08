Брюссель выделил 1 млрд евро на внедрение ИИ в стратегических секторах ЕС

Европейская комиссия объявила о плане на сумму 1 млрд евро по активизации использования искусственного интеллекта (ИИ) в ключевых отраслях промышленности в рамках усилий, направленных на уменьшение зависимости Европейского Союза от технологий США и Китая.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Эта стратегия ЕС по применению ИИ является продолжением плана действий, обнародованного в апреле, который имеет целью облегчить регуляторную нагрузку и расходы для стартапов, которые пытаются придерживаться знаковых правил по искусственному интеллекту, вступивших в силу в августе прошлого года.

Европейская комиссия выделила здравоохранение, фармацевтику, энергетику, мобильность, производство, строительство, агропромышленный комплекс, оборону, коммуникации и культуру как критически важные сектора, которые должны больше использовать искусственный интеллект.

К специфическим для каждого сектора мероприятий в рамках стратегии "Применение ИИ" входят:

создание сети современных центров скрининга на основе ИИ в области здравоохранения;

разработка агентного ИИ в производстве, климатической и фармацевтической отраслях.

1 млрд евро будет выделен из исследовательских проектов ЕС, таких как "Горизонт Европа" и программа "Цифровая Европа".

"Я хочу, чтобы будущее искусственного интеллекта создавалось в Европе", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что искусственный интеллект должен быть широко распространен.

"С помощью этих стратегий мы поможем ускорить этот процесс. Мы будем продвигать подход "искусственный интеллект прежде всего" во всех наших ключевых секторах, от робототехники до здравоохранения, энергетики и автомобилестроения", – добавила фон дер Ляйен.

В сентябре итальянский парламент одобрил новый закон об искусственном интеллекте, благодаря чему Италия стала первой страной ЕС, которая приняла комплексные правила регулирования ИИ, соответствующие Закону ЕС об искусственном интеллекте.

Также СМИ писали, что Германия хочет до конца десятилетия активизировать использование искусственного интеллекта, чтобы поддержать экономику и конкурировать на мировой арене в ключевых технологиях.