У парламенті Франції відхилили ініціативу щодо імпічменту Макрона
У бюро Національної асамблеї Франції відхилили ініціативу лівих політсил щодо імпічменту президента Емманюеля Макрона на тлі політичної кризи.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Бюро Національної асамблеї у середу відхилило ініціативу щодо імпічменту президента Макрона, яку внесли ультраліві "Нескорена Франція" за підтримки загалом 104 депутатів лівих партій.
На етапі розгляду у бюро проти винесення питання на розгляд проголосували 10, тоді як за – лише 5, і 5 утрималися, у тому числі представники від правопопулістів "Національне об’єднання".
Більш помірковані ліві партії вимагають від Макрона призначити прем'єра з їхніх лав.
Як відомо, політична криза у Франції загострилася з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єр Себастьєн Лекорню подав у відставку.
Після цього почали лунати заклики розпустити парламент та оголосити дострокові вибори, а також заклики до відставки Макрона.
Макрон попросив Лекорню протягом наступних двох днів визначити "платформу дій і стабільності".
