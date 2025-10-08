У парламенті Франції відхилили ініціативу щодо імпічменту Макрона

У бюро Національної асамблеї Франції відхилили ініціативу лівих політсил щодо імпічменту президента Емманюеля Макрона на тлі політичної кризи.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Бюро Національної асамблеї у середу відхилило ініціативу щодо імпічменту президента Макрона, яку внесли ультраліві "Нескорена Франція" за підтримки загалом 104 депутатів лівих партій.

На етапі розгляду у бюро проти винесення питання на розгляд проголосували 10, тоді як за – лише 5, і 5 утрималися, у тому числі представники від правопопулістів "Національне об’єднання".

Більш помірковані ліві партії вимагають від Макрона призначити прем'єра з їхніх лав.

Як відомо, політична криза у Франції загострилася з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єр Себастьєн Лекорню подав у відставку.

Після цього почали лунати заклики розпустити парламент та оголосити дострокові вибори, а також заклики до відставки Макрона.

Макрон попросив Лекорню протягом наступних двох днів визначити "платформу дій і стабільності".

