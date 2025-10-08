В парламенте Франции отклонили инициативу по импичменту Макрона

В бюро Национальной ассамблеи Франции отклонили инициативу левых политсил по импичменту президента Эмманюэля Макрона на фоне политического кризиса.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Бюро Национальной ассамблеи в среду отклонило инициативу об импичменте президента Макрона, которую внесли ультралевые из "Непокоренной Франции" при поддержке всего 104 депутатов левых партий.

На этапе рассмотрения в бюро против вынесения вопроса на рассмотрение проголосовали 10, тогда как за – только 5, и 5 воздержались, в том числе представители от правопопулистов "Национальное объединение".

Более умеренные левые партии требуют от Макрона назначить премьера из их рядов.

Как известно, политический кризис во Франции обострился с 6 октября, когда недавно назначенный премьер Себастьен Лекорню подал в отставку.

После этого начали раздаваться призывы распустить парламент и объявить досрочные выборы, а также призывы к отставке Макрона.

Макрон попросил Лекорню в течение следующих двух дней определить "платформу действий и стабильности".

