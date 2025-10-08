Победитель выборов в Чехии хочет сформировать коалицию до ноября

Лидер партии ANO Андрей Бабиш, которая победила на парламентских выборах в Чехии, рассчитывает завершить переговоры о формировании коалиции до начала ноября.

Заявление чешского политика приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Бабиш ведет переговоры о формировании коалиционного правительства с правыми евроскептиками из партии "Автомобилисты" и и антиукраинской политсилой SPD. Вместе они будут иметь 108 из 200 мест в нижней палате парламента Чехии.

Он считает, что коалиционное соглашение будет готово к первой сессии парламента, которую президент Петр Павел назначил на 3 ноября.

"Я надеюсь, что ко времени нового заседания (первого заседания парламента. – Ред.) нам удастся завершить коалиционное соглашение", – сказал Бабиш.

На первом заседании будет избран новый спикер парламента до официальной отставки действующего правительства – это самый ранний момент, когда может быть назначен новый премьер-министр.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября больше всего голосов получила популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO, с результатом 34.5%. Этого недостаточно для самостоятельного формирования правительства. В случае объединения с "Автомобилистами" и SPD коалиция будет иметь в парламенте 108 мандатов из 200.

В то же время ранее президент Чехии Петр Павел дал понять, что не поддерживает вхождение в правительство SPD, известной евроскептической и антинатовской риторикой, а также призывами прекратить помощь Украине.

Подробно об итогах чешских выборов и последствиях для Украины – в статье Неприятно, но не катастрофа.