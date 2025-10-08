Во Франции предупреждают, что отменять непопулярную пенсионную реформу слишком дорого

Несколько французских чиновников предупредили, что отменять непопулярную пенсионную реформу – неизменную топ-тему политических споров – слишком безответственно и дорого.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам BFMTV.

Дискуссии вокруг пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, разгорелись с новой силой после того, как СМИ узнали, что премьер Себастьен Лекорню заказал исследование-анализ последствий ее потенциальной отмены.

Кроме того, Элизабет Борн – бывшая премьер-министр, при которой была принята реформа, и действующий министр образования – высказала мнение, что это может быть приемлемым шагом для политического компромисса в текущей ситуации.

Журналисты выяснили, что это ее неожиданное заявление не было скоординировано с Макроном и Лекорню.

Только что назначенный министр экономики и финансов в правительстве Лекорню Роланд Лескюр предупредил, что изменения в принятой пенсионной реформе будут стоить стране "сотни миллионов в 2026 и миллиарды в 2027 году".

Аналитики Минфина подсчитали, что приостановка реформы будет стоить 500 млн евро в 2026 году и 3 миллиарда в 2027 году. При этом, как известно, перед уже рядом последних премьеров Франции стоит задача сокращать гигантский госдолг страны.

Президент региона Иль-де-Франс, представительница правых "Республиканцев" Валери Пекрес заявила, что если приостановить реформу, это приведет к "взрывному увеличению существующих дефицитов пенсионной системы", и это было бы безответственным шагом перед следующими поколениями.

Между тем правительству Германии предлагают увеличить пенсионный возраст до 73 лет.

В Дании одобрили постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет.