Президент Литви не втручатиметься у справи коаліції: не хочу бути вихователем у дитсадку

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не має наміру втручатися у справи керівної коаліції, оскільки не хоче "бути вихователем у дитячому садку".

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Науседа, ситуація з непризначенням керівника Міністерства культури є випробуванням на міцність для коаліції.

"Тому між партіями тривають інтенсивні консультації, але я дійсно не хотів би бути вихователем у дитячому садку і вказувати, з ким потрібно дружити, а з ким ні", – додав він.

За словами президента, самі члени коаліції повинні оцінити, "чи варто дружити з тими партіями, які створюють напругу і ставлять під загрозу стабільність коаліції".

Коментуючи ситуацію з призначенням міністра культури, Науседа заявив, що розгляне конкретних кандидатів, але запевнив, що не затвердить "вигадані прізвища", які розчарують суспільство та його очікування.

"Якщо такі кандидати будуть запропоновані, вони будуть просто відхилені. На необмежений термін", – додав він.

Як відомо, лідер Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс припустив, що на засіданні наприкінці тижня політична сила обговорить зміни до складу коаліції – зокрема, стосовно скандальної партії "Зоря Німану".

Останнім часом довкола "Зорі Німану" виник скандал через портфель міністра культури.

Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.

У неділю у різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник партії "Зоря Німану".

Політсила, чий лідер раніше відзначився антисемітськими і антиукраїнськими заявами, досі офіційно не номінувала нового очільника Міністерства культури.