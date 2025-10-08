Президент Литвы не будет вмешиваться в дела коалиции: не хочу быть воспитателем в детском саду

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не намерен вмешиваться в дела правящей коалиции, поскольку не хочет "быть воспитателем в детском саду".

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Науседа, ситуация с неназначением руководителя Министерства культуры является испытанием на прочность для коалиции.

"Поэтому между партиями продолжаются интенсивные консультации, но я действительно не хотел бы быть воспитателем в детском саду и указывать, с кем нужно дружить, а с кем нет", – добавил он.

По словам президента, сами члены коалиции должны оценить, "стоит ли дружить с теми партиями, которые создают напряжение и ставят под угрозу стабильность коалиции".

Комментируя ситуацию с назначением министра культуры, Науседа заявил, что рассмотрит конкретных кандидатов, но заверил, что не утвердит "вымышленные фамилии", которые разочаруют общество и его ожидания.

"Если такие кандидаты будут предложены, они будут просто отклонены. На неограниченный срок", – добавил он.

Как известно, лидер Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс предположил, что на заседании в конце недели политическая сила обсудит изменения в состав коалиции – в частности, относительно скандальной партии "Заря Немана".

В последнее время вокруг "Зари Немана" возник скандал из-за портфеля министра культуры.

Их первый кандидат продержался на должности всего неделю и был вынужден уйти в отставку, когда не смог ответить на вопрос, чей Крым.

В воскресенье в разных городах и городках Литвы состоялась предупредительная забастовочная акция. Представители сообществ художников, музыкантов, музейщиков, актеров, исполнителей и художников требовали, чтобы Министерство культуры не возглавлял представитель партии "Заря Немана".

Политсила, чей лидер ранее отличился антисемитскими и антиукраинскими заявлениями, до сих пор официально не номинировала нового главу Министерства культуры.